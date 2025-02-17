Traktör römorkundan düşerek hayatını kaybetti

Olay saat 16.00 sıralarında kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi. Odun yüklediği, park halindeki traktör römorkunun üzerine çıkan Orhan Şentürk, bir anda dengesini kaybederek düştü. Başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Şentürk, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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