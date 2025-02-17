Marmara Denizi'ndeki müsilajla 'yüzer bitki adaları' mücadele edecek

MARMARA Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan ve yeniden gündeme gelen müsilajla mücadelede, ekolojik bitkiler devreye alınacak. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Çapraz Çayı'nda 'yüzer bitki adaları' oluşturulacak.

Marmara Denizi'nde etkisini sürdürmeye devam eden müsilajla mücadele için oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik Bursa Karacabey Çapraz Çay'da oluşturulması planlanan ‘yüzer bitki adaları’ için iş birliği protokolü imzalandı. Müsilajı önlemek amacıyla 2021'de Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK-1001 projesi, bakanlık, sanayi ve üniversite iş birliğinde hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karacabey Çapraz Çayı'nda 11 bitki adası kurulup ve bu alanlarda 3 farklı lokasyon belirlendi. Bölgedeki ekosistemin korunmasına ve su kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlanan ‘yüzer bitki adaları’ su kirliliğiyle mücadelede de önemli rol oynayacak.

MARMARA DENİZİ'NE BAĞLANAN TÜM AKARSULARDA UYGULANACAK

Protokol töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Karacabey Çapraz Çay ve Nilüfer Çayı'ndan Marmara Denizi'ne uzanan kirliliğin azaltılmasıyla ilgili, bakanlık olarak yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sonrası, 6 Haziran 2021'de yayınlanan Marmara Denizi Eylem Planı'ndaki maddelerden birinin de denize bağlanan dere, çaylar, akarsular üzerinde yayılı ve noktasal kirliliğin önlenmesi adına, ekolojik uygulamaların yapılması kararı olduğunu hatırlatan Turan, bu kapsamda, Doç. Dr. Ayşegül Akpınar'ın yürütücülüğündeki projenin olumlu sonuçlandığını ve çalışmanın gerçekleştirilmesi adına bakanlık, sanayi ve üniversite iş birliğinde bulunduklarını belirtti. Turan, “Marmara Denizi'ne bağlanan akarsular üzerinde, denize ulaşmadan, bu kirliliklerin kaynağında, ekolojik ve doğal yöntemlerle azaltılmasına yönelik bir iş birliği projesi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, biz bunu Marmara Denizi'ne bağlanan tüm akarsular üzerinde uygulamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, sadece deprem bölgesine inşa ettiğimiz şehircilikle ilgili faaliyetlerimizin ötesinde, çevreyle ilgili, iklimle ilgili de yine ilgili kurum, kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.