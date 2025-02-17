Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında "aile" teması işlenecek

        Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene "aile" temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında "aile" teması işlenecek
        ABONE OL

        Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene "aile" temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

        Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Bursa Valiliğinde gerçekleştirildi.

        Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak yarışma için paydaş kurum yetkililerince imza atıldı.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneğin devamı olarak yarışmanın 5'incisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

        Ayyıldız, yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi dileğinde bulunarak, "Paydaş kurumlar hem destek sunmakta hem de bu işin içinde yer almaktadır. Bu anlamda, Bursa'da bir farkındalık oluşturmakta, liseli gençlerimize ve Bursa'mıza bir heyecan katmaktadır. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yarışmanın temasının "aile" olarak belirlendiğini aktardı.

        Evkuran, yarışmanın amacının gençlerin küçük yaşta medyaya ve film sektörüne ilgisini artırmak olduğunu ifade ederek, 17 Mayıs'ta gala gecesi ve ödül töreni düzenleneceğini bildirdi.

        Toplantıya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Otomobilinde sızan alkollü sürücü, polise direnip tehdit etti
        Otomobilinde sızan alkollü sürücü, polise direnip tehdit etti
        Tapu devri krizi 41 kişi ile müteahhidi de mağdur etti; yer sahipleri dükka...
        Tapu devri krizi 41 kişi ile müteahhidi de mağdur etti; yer sahipleri dükka...
        Marmarabirlik üreticiye 800 milyon lira ödeyecek
        Marmarabirlik üreticiye 800 milyon lira ödeyecek
        Bursa'da "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu
        Bursa'da "Öğretmenler Odası" filmi gösterime sunuldu
        Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun (2)
        Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun (2)
        Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da konser verdi
        Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da konser verdi