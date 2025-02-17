Çaldıkları ayakkabıları montlarının içine sakladılar

Olay, dün Baykoca Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Siteye giren 2 şüpheli, dairenin önündeki ayakkabıları çalarken, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde daire önündeki ayakkabıyı alan şüphelilerin, asansörden inen apartman sakinini görünce, panikle koşup uzaklaştığı yer aldı. Bir diğer görüntüye ise 2 şüphelinin, asansöre binip, çaldıkları ayakkabıları montlarının için sakladığı anlar yansıdı.

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