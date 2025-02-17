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        Çaldıkları ayakkabıları montlarının içine sakladılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, girdikleri sitede 2 kişinin ayakkabıları çalıp montlarının içine sakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:55
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        Çaldıkları ayakkabıları montlarının içine sakladılar
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, girdikleri sitede 2 kişinin ayakkabıları çalıp montlarının içine sakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Baykoca Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Siteye giren 2 şüpheli, dairenin önündeki ayakkabıları çalarken, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde daire önündeki ayakkabıyı alan şüphelilerin, asansörden inen apartman sakinini görünce, panikle koşup uzaklaştığı yer aldı. Bir diğer görüntüye ise 2 şüphelinin, asansöre binip, çaldıkları ayakkabıları montlarının için sakladığı anlar yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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