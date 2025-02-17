Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu'da yakalandı

Polis takibinde olduğunu anlayıp kaçmaya çalışan R.K kısa bir kovalamacanın ardından çevre yolunda gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğünün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir çalışma sonrası 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.