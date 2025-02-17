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        Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu'da yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğünün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir çalışma sonrası 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:31
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        Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu'da yakalandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğünün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir çalışma sonrası 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.

        Polisin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ilçede yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan R.K adlı kişi takibe alındı.

        Polis takibinde olduğunu anlayıp kaçmaya çalışan R.K kısa bir kovalamacanın ardından çevre yolunda gözaltına alındı.

        İşlemleri tamamlanan R.K. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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