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        18 kişiyi yıllık kart aidat borcu olduğunu söyleyip, 2 milyon 500 bin TL dolandırdılar; 9 tutuklama

        BURSAmerkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtıp, yıllık kart aidat borcu bahanesiyle 18 kişiyi 2 milyon 500 bin lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:00
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        18 kişiyi yıllık kart aidat borcu olduğunu söyleyip, 2 milyon 500 bin TL dolandırdılar; 9 tutuklama
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        BURSAmerkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtıp, yıllık kart aidat borcu bahanesiyle 18 kişiyi 2 milyon 500 bin lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan M.K., kendisini cep telefonundan arayıp, banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişinin, kredi kartının birikmiş yıllık aidatı olduğunu söyleyince oğlu K.S.K.'ye haber verdi. K.S.K., babasına verilen hesap numarasına 427 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan K.S.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        4 AYLIK ÇALIŞMA İLE 17 MAĞDURA ULAŞILDI

        Ekipler, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından 17 mağdura daha ulaşt. Teknik ve fiziki takibin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Şubat’ta Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin, Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T. (33), Y.T. (26), F.C. (27), M.D. (25) Ö.F.E. (25), E.C.B. (26), E.B. (25), S.K. (30) ve E.Ş. (26) isimli şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet tabancaya ait fişek, 200 adet tüfeklere ait kartuş, 24 adet cep telefonu, 9 adet laptop, çok sayıda banka kartı ve SIM kart ele geçirildi. Mağdurları toplamda 2 milyon 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, işlemleri sonrası 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI2NDAN AÇIKLAMA

        Soruşturma kapsamında mağdur sayısının artabileceği belirtilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Keles Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Keles Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 14.02.2025 tarihinde Bursa merkezli 6 ilde 9 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Keles Cumhuriyet Başsavcılığınca 17.02.2025 tarihinde 9 şüphelinin 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle Keles Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Keles Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği, operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar fişek ve kartuş, 24 adet cep telefonu ve 9 adet laptop ele geçirildiği, Keles Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Keles Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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