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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, il genelindeki spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:14
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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı
        ABONE OL

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, il genelindeki spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri misafir etti.

        Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen turnuvalarda masa tenisi ve futsalda çeşitli dereceler elde eden Gelibolu Anadolu Lisesi sporcuları ve öğretmenlerini belediye ağırladı.

        Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Soyuak, "Öğrencilerimizin aldıkları başarılarıyla gururlandık. Bölge finallerinde ilçe ve ilimizi temsil edecek olan futsal ve masa tenisi sporcularımıza başarılar diliyorum. dedi.

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