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        Kayseri'den Bursa'ya geldiği otobüste öldü

        KAYSERİ'denBursa'ya gelen ve yolculuk öncesi uyku hapı içtiği öğrenilen Alzheimer hastası Enver Ekiz (81), yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:20
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        Kayseri'den Bursa'ya geldiği otobüste öldü
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        KAYSERİ'denBursa'ya gelen ve yolculuk öncesi uyku hapı içtiği öğrenilen Alzheimer hastası Enver Ekiz (81), yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

        Kayseri'den kızı ve damadı ile memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmek için Kayseri-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsüne binen Alzheimer hastası Enver Ekiz, iddiaya göre uyku problemi yaşadığı için yolculuktan önce uyku hapı içti. Otobüs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla terminale, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüsteki yolcular seyahatlerine başka bir otobüsle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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