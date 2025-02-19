ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan: Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kurumun regülasyon görevi yürüttüğünü söyledi.

Piyasa müdahalelerindeki tutumlarının Bakanlık politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgulayan Kayhan, "Sektörün tüm paydaşlarını dikkate alarak, üreticinin maliyetlerini gözeterek, tüketicinin alım gücünü önemseyerek ve kabul edilebilir fiyat politikalarının piyasalarda hakim olmasını sağlamaya yönelik tedbirler uyguluyoruz" dedi.

"BU HAREKETLERİN ÇOĞU SPEKÜLATİF"

Et sektörünün dönem dönem sıkıntılar yaşanan bir alan olduğuna dikkati çeken Kayhan, şöyle konuştu:

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"İki yıldır aldığımız tedbirlerle et sektöründe piyasa istikrarının sağlanması yönünde güçlü bir emek sarf ettik. Bütün bunlara rağmen kırmızı et, hiç ilgisi bulunmayanların da dahil olduğu, gündem olan bir sektör. Geçen haftadan başlayan fiyat hareketliliğini herkes biliyor. Bunun kaynağına indiğimizde, ilgili olmayan insanların yorum yaptığını ve piyasaya beklentiler empoze ettiğini görüyoruz. Üreticiler bir beklenti olunca hayvanlarını kestirmiyor, arz kısıtlanıyor ama talep tarafı beklemiyor. Dolayısıyla anormal bir fiyat hareketlenmesi dönemsel olarak görülüyor. Bu hareketlerin çoğu spekülatif."

"PİYASADA ARZ SIKINTISI YOK"

Arz açığı olan miktarı belirleyip alım yaptıkları bilgisini veren Kayhan, "Ramazan ayı öncesinde piyasaya hem kasaplık hem de karkas tedariki yaptık. Bunların hepsini hesaplayarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda piyasada bir arz sıkıntısı yok, fiyatların dengesizliği tamamen spekülatif." değerlendirmesinde bulundu.

Haksız kazanca karşı olduklarını vurgulayan Kayhan, rekabet şartlarını yok eden yapıya müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Kayhan, canlı hayvan ithalatı yetkisinin ESK'ye verildiğini anımsatarak, bunu da başarılı şekilde yürüttüklerini anlattı. İthalatın bir tercih değil, şu anki piyasa koşullarında zorunlu bir tedbir olduğuna işaret eden Kayhan, ESK'nin piyasaya her türlü müdahaleyi yapacak gücü olduğunu söyledi. Kayhan, söz konusu müdahalelerde özellikle yetiştiricileri gözettiklerini bildirdi.

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"HEDEFİMİZ KIRMIZI ETTE KENDİ KENDİNE YETEBİLEN ÜLKE OLMAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de hayvancılıkta temel hedeflerinin, su kaynaklarını korumak, hayvan refahını ön planda tutup, verimliliği ve kayıtlı üretimi artırmak, genç ve kadın üreticileri teşvik etmek olduğunu ifade etti.