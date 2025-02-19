Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Evinde cesedi bulunan Porto Rikolu voleybolcunun otopsi sonucu çıktı

        BURSA'da kaldığı evde ölü bulunan, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in (28) otopsi sonucu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde cesedi bulunan Porto Rikolu voleybolcunun otopsi sonucu çıktı
        ABONE OL

        BURSA'da kaldığı evde ölü bulunan, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in (28) otopsi sonucu çıktı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

        Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı. Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

        İDMANA KATILMAYINCA, ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ

        Pilar Marie Victoria Lopez, ertesi gün idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı.

        Ülkesinde en fazla sevilen sporcular arasında olan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko'ya gönderildi.

        DOĞAL ÖLÜM

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edilen sporcuda zorlama olmadığı da anlaşıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Lopez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi raporu 5,5 ay sonra açıklandı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

        Benzer Haberler

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB'i ziyaret etti:
        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB'i ziyaret etti:
        Bursa'da "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Muhtarlar Korosu" konser verdi
        Bursa'da "Muhtarlar Korosu" konser verdi
        Bursa'da sobayı benzinle harlamak isterken yangın çıktı: 1 ölü,1 yaralı
        Bursa'da sobayı benzinle harlamak isterken yangın çıktı: 1 ölü,1 yaralı
        Bursa'da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bursa'da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada; sürücü 1.97 promil alkolle direksi...
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada; sürücü 1.97 promil alkolle direksi...