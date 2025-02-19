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        Bursa'da "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 02:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 02:00
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        Bursa'da "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, konser verdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

        Gecede sahne alan solistler Türk Halk Müziği'nin önde gelen eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.

        Zaman zaman seslendirilen eserlere Bursalı müzikseverler de eşlik etti.

        Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan şef, orkestra ve koro uzun süre alkışlandı.

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