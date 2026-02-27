Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 14:41
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.N, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.E.Ç. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan T.O. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

