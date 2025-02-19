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        Bursa'da sobayı benzinle harlamak isterken yangın çıktı: 1 ölü,1 yaralı

        BURSA'da bir barakada sobayı benzin dökerek tutuşturmak isteyen Yunus Tapan, çıkan yangında yanında bulunan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:15
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        Bursa'da sobayı benzinle harlamak isterken yangın çıktı: 1 ölü,1 yaralı
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        BURSA'da bir barakada sobayı benzin dökerek tutuşturmak isteyen Yunus Tapan, çıkan yangında yanında bulunan T.D. ile birlikte ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tapan, hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Alaaddinbey Mahallesi 56'ncı Sokak'ta bulunan bir barakada meydana geldi. Yunus Tapan, beraberinde arkadaşı T.D. ile birlikte dedesine ait olduğu öğrenilen barakaya geldi. Yunus Tapan, iddiaya göre sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bir anda parlayan alevler, sobanın yanında bulunan ve içerisinde benzin olan bidona sıçradı. Bu sırada Tapan’ın panik içerisinde fırlattığı bidon barakanın kapısının önüne savruldu ve alevler kapıyı tutuşturunca Tapan ve T.D., barakada mahsur kaldı. İkili durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE BARAKADAN ÇIKARILDILAR

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan T.D. ile Yunus Tapan kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan T.D. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yunus Tapan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tapan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.D.’nin de hayatiztehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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