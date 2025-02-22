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        Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan işçi servisine, duramayan halk otobüsü çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 01:16 Güncelleme: 22.02.2025 - 01:20
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        Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan işçi servisine, duramayan halk otobüsü çarptı. Yaralanan olmazken, kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan işçi servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasında yan durdu. Aynı yönde ilerleyen 16 AAC 086 plakalı halk otobüsü de buzlanma nedeniyle duramayıp, işçi servisine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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