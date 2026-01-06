Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini koruma polisleri engelledi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı bir programda fiziki saldırıda bulunmaya çalışan 2 kardeş, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:04
        GÜNCELLEME - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini koruma polisleri engelledi
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı bir programda fiziki saldırıda bulunmaya çalışan 2 kardeş, gözaltına alındı.

        Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.

        Durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alındı.

        Bozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtildi.

        Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, saldırı sonrası bölgede alınan güvenlik önlemleri altında vatandaş buluşması programına devam etti.

        - "Daha önceki vukuatlarını da biliyoruz"

        Mustafa Bozbey, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını söyledi.

        Oto Sanayi Sitesi ziyaretinin ardından geldiği Değirmenönü Mahallesi'nde böyle talihsiz bir olay yaşandığını belirten Bozbey, siyasette görüş ayrılıklarının, tartışmaların olabileceğini fakat fiziki temasın kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

        Bozbey, bu tür olayların kendilerini yıldırmayacağını ifade ederek, "Tam tersine daha fazla hizmet etmeye, daha fazla hizmetlerimizi vatandaşa götürmeye teşvik eder. Bizler bu anlayıştayız." dedi.

        Güvenlik güçlerinin ve yargının durumu takip ettiğini, bu süreçte sakin olunması gerektiğini anlatan Bozbey, "Bildiğimiz tanıdığımız bir insan. Daha önceki vukuatlarını da biliyoruz. O yüzden bunları emniyetimizle paylaştık, ilgililerle görüştük. Gayet iyiyiz, hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz buraya hemşehrilerimizle kucaklaşmaya, sorunlarını dinlemeye, onların eleştirilerini almaya, onların önerilerini almaya geldik." ifadesini kullandı.

        Bozbey, tedbir amaçlı hastaneye gideceğini sözlerine ekledi.

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

