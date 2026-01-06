Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:37
        Bursa'da ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, kaldığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Kırgızistan uyruklu Mehrali P. (26), 1 Ocak'ta Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'taki ablası N.P'nin (32) evine geldi.

        Kardeşinin "uyuşturucu" etkisinde olduğunu düşünen N.P, Mehrali P'yi annesinin evine göndermek istedi. Ablasına sinirlenen Mehrali P, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını yeğeni B.G'nin (3) boğazına dayadı.

        Bu sırada kardeşine müdahale eden N.P, elinden yaralandı. Ablasının yaralandığını gören Mehrali P, olay yerinden kaçtı. Hastaneye giden N.P. ise buradaki tedavisinin ardından kardeşinden şikayetçi oldu.

        Çalışma başlatan ekipler, Mehrali P'nin ailesinin evine geldiği bilgisini aldı.

        Polis ekiplerini gören Mehrali P, dairenin kapısını kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Burada eline bıçak alıp balkona çıkan ve kendisine zarar vermeye başlayan Mehrali P, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

        Mehrali P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

