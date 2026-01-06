TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, 18 yaşındaki altyapı oyuncularından Paşaoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
2025-2026 sezonunda TOFAŞ BGL Takımı forması giyen Paşaoğlu, bu sezon geride kalan 6 maçta 16 sayı-8.1 ribaund-2.3 asist-1.3 blok-2.8 top çalma ortalama istatistiklerine imza attı.
Small forward (3) ve power forward (4) pozisyonlarında görev yapan Paşaoğlu, 2025'te Mersin'de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Gemlik Basketbol formasıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.
