        Bursa Haberleri

        TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

        Giriş: 06.01.2026 - 20:56 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:56
        TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, 18 yaşındaki altyapı oyuncularından Paşaoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

        2025-2026 sezonunda TOFAŞ BGL Takımı forması giyen Paşaoğlu, bu sezon geride kalan 6 maçta 16 sayı-8.1 ribaund-2.3 asist-1.3 blok-2.8 top çalma ortalama istatistiklerine imza attı.

        Small forward (3) ve power forward (4) pozisyonlarında görev yapan Paşaoğlu, 2025'te Mersin'de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Gemlik Basketbol formasıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

