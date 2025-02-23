8'inci katın balkonundan düşen Seher hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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