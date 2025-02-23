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        8'inci katın balkonundan düşen Seher hayatını kaybetti

        BURSA'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Seher Temel (22), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:55
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        8'inci katın balkonundan düşen Seher hayatını kaybetti
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        BURSA’da 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Seher Temel (22), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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