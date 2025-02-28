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        Husumetlisi tarafından başından vurulan Caner, 8 aylık yaşam savaşını kaybetti

        BURSA'da husumetlisi olan Evren Akbaba (32) tarafından borcunu ödemediği suçlamasıyla evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa (30), 8 aydır tedavi olduğu hastanede dün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:10
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        Husumetlisi tarafından başından vurulan Caner, 8 aylık yaşam savaşını kaybetti
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        BURSA'da husumetlisi olan Evren Akbaba (32) tarafından borcunu ödemediği suçlamasıyla evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa (30), 8 aydır tedavi olduğu hastanede dün hayatını kaybetti.

        Olay, geçen yıl 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba, iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında, tabancayla başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Caner Yaşa, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

        Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturanların yaşadığı panik de yansıdı.

        PARASINI İŞLETİP KAR VERİYORMUŞ

        Evren Akbaba’nın emniyetteki ifadesinde, “Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. O paramı işletip bana para veriyordu. Mesela 50 bin TL para veriyordum. Bir ay sonra paranın karşılığında 15 bin lira kar marjı ödüyordu. Kendisi 3 aydır hakkım olan kar paramı vermedi. Bunun üzerine Caner'de, 475 bin TL anaparamı istedim. Beni oyalayıp daha sonra da ‘Senin bende paran olduğuna kim inanır? Benim her şeyim zaten var. Bana, para verdiğini söyleyecek şahidin dahi yok’ dedi. Olay günü, Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı. Bende silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım” dedi. Emniyetteki sorgusunda olayda kullandığı tabancayı 3 gün önce çöpte bulduğunu söyleyen şüpheli çıkartıldığı adliyede tutuklandı.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ayda 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, dün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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