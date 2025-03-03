Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamamlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Seçkin D.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 35 V 9738 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hakan H. (43) yönetimindeki 16 F 9909 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Seçkin D. ile yanındaki Coşkun Ş. (32) ve Melih Ç. (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Aşk yaşıyorlar
        Aşk yaşıyorlar
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?
        Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

        Benzer Haberler

        Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor
        Bursa'da evcil hayvanlar belediyenin mezarlığına defnediliyor
        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da dikiş atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü t...
        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü t...
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı
        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı