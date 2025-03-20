Zorlu hava şartlarında, 70 metre yükseklikte 'mahya' mesaisi

BURSA'da 3 kişilik ekip olan mahya ustaları, 70 metre yükseklikteki 2 minare arasına zorlu hava şartlarına rağmen mahyaları asıyor. Ustalar, 626 yıllık Ulu Cami'nin 2 minare arasında yazılı olan 'Allah İyilik Yapanları Sever' yazılı mahyayı Kelime-i Tevhid olan ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah’ yazısı ile değiştirdi.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Mahyacı Kahraman Yıldız oluşturduğu 3 kişilik ekibiyle, zorlu hava şartlarında Tarihi Ulu Cami'nin çıktıkları 70 metrelik 2 minare arasında asılı olan 'Allah İyilik Yapanları Sever' yazılı mahyayı, Kelime-i Tevhid olan ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah’ yazısı ile değiştirdi. Hazırlanan geleneksel mahya, akşam ezanıyla yakıldı.

'YAĞMURLARA RAĞMEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

Zorlu hava şartlarına rağmen mahya yazılarını astıklarını söyleyen Kahraman Yıldız, ''50 yıldan fazladır mahya ustasıyım. 3 ilde yaklaşık 9 camiye yazı astık. Edirne'den Bursa'ya geldik. Orada yağmur vardı zorlandık. Bursa'ya geldik. Burada da yağmur var. Zorlu hava şartları bizi çok etkiliyor. Yağmurlara rağmen çalışmak zorundayız'' dedi.

'USTA EKİBİMİZ SANATLARINI İŞLİYOR'

Mahya ustalarının sanatlarını işlediğini söyleyen Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, ''11 ayın sultanı ramazan ayını ortaladık. İlk 15 gün için 'Allah İyilik Yapanları Sever' yazısı asmıştık. Şimdi de Kelime-i Tevhid'i asıyoruz. Usta ekibimiz sanatlarını işliyor. Mahya çalışmalarını birçok ilde yaptılar'' diye konuştu.