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        Başka bir yolcuya hakaret ettiği iddia edilen kişiyi, durakta metrodan attılar

        BURSA'da bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:10
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        Başka bir yolcuya hakaret ettiği iddia edilen kişiyi, durakta metrodan attılar
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        BURSA’da bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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