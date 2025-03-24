11 kişiyi dolandıran firari hükümlü 3 yıl sonra yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 11 kişiyi 2 milyon lira dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hazal Eren B. (27), 3 yıl sonra saklandığı evde yakalandı.

İnegöl'de 11 kişiyi yurt dışına çıkış kolaylığı sağlayacağı vaadiyle 2 milyon lira dolandırıp Karadağ'a kaçan Hazal Eren B.'nin ilçede olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan hükümlü, Süleymaniye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Kendisini 'Onur' adıyla tanıtan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.