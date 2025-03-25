Bakan Tekin: Hiç kimse 'sendikal hürriyetimi kullanıyorum, bugün okula gelmeyeceğim' diyemez (3)

‘MESLEKİVE TEKNİK LİSELERDE STAJ MAAŞI VE SİGORTA YAPARAK RADİKAL DÖNÜŞÜM YAPTIK’

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. Bakan Tekin, burada "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Törende mesleki eğitime verdikleri önemden bahseden bakan Tekin, “Uygulama eğitimine giden çocuklarımızın uygulama eğitimi yapacak iş yeri bulması sıkıntılarıyla karşı karşıya kalınca bir adım daha arttık, asgari ücretin yüzde 30'u ve 50'si kadar, iş yerine uygulamaya giden çocuklara staj ücreti ödemeyi yasal düzenlemeyle yaptık. Sonra sektörün talepleri oldu, ‘Çocuklar staja geliyorlar, meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla karşı karşıya kalıyorlar’ dediler, bir de onlara sigorta yaptık. Bunlar 2014-2018 yılları arasında birçoğu toplumsal ve siyasal eleştirilere, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere rağmen hayata geçirdiğimiz radikal dönüşüm hamleleriydi" dedi.

‘ALDIĞIM RADİKAL KARARLAR NEDENİYLE MUHALEFET TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYORUM’

Haziran 2023 tarihinden itibaren bakan olarak görev yaptığını belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Aynı radikal dönüşüm hamlelerini devam ettiriyoruz. Sizden isteğim şu: Ben Milli Eğitim Bakanı olarak muhalefet tarafından çok yoğun eleştirilen bir kişiyim. Özelikle 2 konuda çok eleştiriliyorum. Biri, 'Mesleki ve teknik eğitimlerde siz çocuk işçilik yaptırıyorsunuz, çocukları iş dünyasının emrine veriyorsunuz.' diyorlar. Ben de diyorum ki ‘Böyle bir şey yapmıyoruz. Çocuklarımızın meslek sahibi olması için, ülkemizde nitelikli, vasıflı eleman ihtiyacını gidermek için çocuklarımızın iş yerlerinde beceri kazanmasını, iş yerlerinde kendilerini orada nitelikli hale getirecek bir eğitim almalarını sağlıyorum’. Beni eleştiriyorlar. Sanayi ve ticaret odaları da gidiyorlar bu arkadaşları alkışlıyorlar. Bende bunu anlamıyorum. Aranan nitelikli elemana ihtiyacınız var mı, yok mu? Muhalefetin dediği gibi davranacak olursak okullarımızın kapısını kapatırız, size öğrencilerimizi de kapatırız. Öğrencilerimizi de kapatırız ne staja göndeririz, ne de bir şey yaparız. Bunu yaparız. Ama ben diyorum ki bu, bu ülkeye hizmet etmek değildir” ifadelerini kullandı.

‘SİZ NE DERSENİZ DEYİN, DESTEK OLACAK HERKESLE PROTOKOL YAPACAĞIM’

Eleştiriye maruz kaldığı 2’nci konunun da meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle protokol yapmak istediğinden kaynaklandığını söyleyen bakan Yusuf Tekin, “Diyorlar ki; ‘Her yerle protokol yapamazsın, benim onayladığım yerle protokol yapabilirsin’ Bende diyorum ki, ‘Siz hangi vasfınızla Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini renklendirip meşrulaştırma yetkisine sahipsiniz.’ Benim gözümde bu yetki hukuk devletine aittir. Hukuk devletinin ilgili kurumlarına aittir. Dolayısıyla siz ne derseniz deyin ben bu konuda destek olacak herkesle protokol yapacağım. Yapmak zorundayız. Bu okulları zenginleştirmenin yolu budur” diye konuştu.

‘BU ÜLKENİN ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTMASINI İSTİYORUM’

Radikal kararlar almaya devam edeceklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu yaz yayınladığımız mesleki ve teknik politika belgesiyle sektör temsilcilerine bu anlamda inanılmaz bir alan açıyoruz. Neredeyse büyük istihdam yapan büyük sanayi tesislerinin içerisinde okul açıyoruz. O noktayı buraya kadar taşıdık. Derdimiz, bu ülkenin öğretim alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak. Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin üretim kapasitesinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin çocuklarının hızla değişen dünyaya adapte olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.