Aynı tarlada babası gibi kardeşini öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 17,5 yıl hapis

BURSA’da kardeşi Şaban Kurt'u (55) borç meselesi nedeniyle av tüfeği ile tarlada vurarak öldüren Selami Kurt (62), ‘Kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davada, ‘iyi hal’ ve ‘tahrik’ indirimiyle 17,5 yıl hapse çarptırıldı. Şaban Kurt'un babasının da 32 yıl önce kardeşini aynı tarlada miras tartışmasında öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Olay, 2023 Eylül ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, iddiaya göre borçları nedeniyle tefeciden ve arkadaşlarından para aldı. Selami Kurt, tefeciye olan borcunu ödemek için bu kez kardeşi Şaban Kurt'tan para alıp, borcunu kapattı. Bir süre sonra Şaban Kurt, parasını istemek için telefon açtı. Telefonlardan rahatsız olan Selami Kurt, olay günü şeftali bahçesinde karşılaştığı Şaban Kurt'a av tüfeği ile ateş etti. 2 çocuk babası Şaban Kurt, hayatını kaybetti. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi vurdum. Beni alıp, jandarmaya götür" dedi. Selami Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı.

'EN AZ 15-20 KEZ TELEFON İLE ARADI'

Selami Kurt hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkol almak için kendisine ait şeftali bahçesine gittiğini söyleyen Selami Kurt, "Şaban, o gün beni en az 15-20 kez telefon ile aradı. Çoğu aramasına bakmadım. Akşam saatlerinde şeftali bahçemde alkol alırken yine telefon açtı. Görüştük, sonra da konuşmak için yanıma geldi. Elinde tüfek vardı. Silahı bana doğrultunca ben de o sırada, bahçemize zarar veren yaban hayvanlarını uzaklaştırmak için yanımda bulundurduğum av tüfeği ile ona ateş ettim. Kendisi yaralı halde şeftali bahçesinin arasına girip, kayboldu. Muhtarı arayıp, 'Şaban'ı vurdum. Beni jandarmaya teslim et' dedim. Muhtar da gelip, beni jandarmaya bıraktı. Şaban'ı öldürerek cinayet işlediğimi burada öğrendim, Hakim Bey. Amacım onu öldürmek değil, korkutmaktı. Üzgünüm, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasındaki son sözünde suçunu kabul ederek, “Hakim Bey keşke bunları yaşamasaydık. Kardeşimi öldürdüğüm için canım çok acıyor. Üzgünüm” diyen Selami Kurt'a, ‘Kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan ve tahrik indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 17,5 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.