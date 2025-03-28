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        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu (2)

        BABAVE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİBursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:20
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        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu (2)
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        BABAVE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yahya Kemal Usta'nın, başkanlığını yaptığı Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin bayrağına sarılı tabutuyla, oğlu Berkin Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye AK Parti ve CHP milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, iş insanı Ali Ağaoğlu, kayak hocaları ile çok sayıda kişi katıldı. Usta ailesi törende taziyeleri kabul etti. Cenazeler, öğlen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TESLİM OLDU

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yangına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A., teslim oldu.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

        C.K.A. ile otel müdürü T.D. ve çalışanlar T.K., E.T. ve M.K.Ç. işlemlerinin ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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