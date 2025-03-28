Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu (2)

BABAVE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yahya Kemal Usta'nın, başkanlığını yaptığı Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin bayrağına sarılı tabutuyla, oğlu Berkin Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye AK Parti ve CHP milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, iş insanı Ali Ağaoğlu, kayak hocaları ile çok sayıda kişi katıldı. Usta ailesi törende taziyeleri kabul etti. Cenazeler, öğlen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.