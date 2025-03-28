Kötü üslupla ekmek istediğini öne sürdüğü müşterisini vuran fırıncı tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille yanından geçtiği Ersel Ş.'yi (32) tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Maşallah Ş. (26), tutuklandı. Maşallah Ş.'nin ifadesinde, "Ersel benden kötü bir üslupla ekmek satın almak istedi. Yolda denk gelince ben de aracımın içinden ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Mart’ta gece yarısı sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1’inci Park Sokak'ta meydana geldi. Yürüyerek evine giden Ersel Ş., yanına yaklaşan araçtaki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 2 el açılan ateşte bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ersel Ş. yere yığılırken, saldırganın bulunduğu araç hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ersel Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın fırıncı Maşallah Ş. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben fırın sahibiyim. Müşteri olarak gelen Ersel, benden kötü üslupla ekmek satın almak istedi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma uzadı. Sonrasında uzaklaştı. Yolda denk gelince ben de aracımın içinden ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Maşallah Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.