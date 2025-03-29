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        TOFAŞ - Manisa Basket: 98-106

        Salon:TofaşHakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Cisil GüngörTOFAŞ: Alex Perez 19, Reed 16, Yiğitcan Saybir 25, Tolga Geçim 10, Trifunovic 9, O'Brien 4, Bankston 5, Berk Demir 8, Gauzin 2MANİSA BASKET: Thomas 5, Joseph Lual-Acuil Jr 35, Chiozza 21, White Jr 16, Yunus Sonsırma 4, Besson 15, Harun Apaydın 6, Buğra Çal 41'İNCİ PERİYOR 26-28 DEVRE: 57-55 3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-76 Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında TOFAŞ, kendi sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 106-98 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:17 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:20
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        TOFAŞ - Manisa Basket: 98-106
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        Salon:Tofaş

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Cisil Güngör

        TOFAŞ: Alex Perez 19, Reed 16, Yiğitcan Saybir 25, Tolga Geçim 10, Trifunovic 9, O'Brien 4, Bankston 5, Berk Demir 8, Gauzin 2

        MANİSA BASKET: Thomas 5, Joseph Lual-Acuil Jr 35, Chiozza 21, White Jr 16, Yunus Sonsırma 4, Besson 15, Harun Apaydın 6, Buğra Çal 4

        1'İNCİ PERİYOR 26-28

        DEVRE: 57-55

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-76

        Basketbol Süper Ligi'nin 23’üncü haftasında TOFAŞ, kendi sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 106-98 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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