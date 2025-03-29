TOFAŞ - Manisa Basket: 98-106
Salon:TofaşHakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Cisil GüngörTOFAŞ: Alex Perez 19, Reed 16, Yiğitcan Saybir 25, Tolga Geçim 10, Trifunovic 9, O'Brien 4, Bankston 5, Berk Demir 8, Gauzin 2MANİSA BASKET: Thomas 5, Joseph Lual-Acuil Jr 35, Chiozza 21, White Jr 16, Yunus Sonsırma 4, Besson 15, Harun Apaydın 6, Buğra Çal 41'İNCİ PERİYOR 26-28 DEVRE: 57-55 3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-76 Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında TOFAŞ, kendi sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 106-98 mağlup oldu.
Salon:Tofaş
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Cisil Güngör
TOFAŞ: Alex Perez 19, Reed 16, Yiğitcan Saybir 25, Tolga Geçim 10, Trifunovic 9, O'Brien 4, Bankston 5, Berk Demir 8, Gauzin 2
MANİSA BASKET: Thomas 5, Joseph Lual-Acuil Jr 35, Chiozza 21, White Jr 16, Yunus Sonsırma 4, Besson 15, Harun Apaydın 6, Buğra Çal 4
1'İNCİ PERİYOR 26-28
DEVRE: 57-55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-76
Basketbol Süper Ligi'nin 23’üncü haftasında TOFAŞ, kendi sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 106-98 mağlup oldu.
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