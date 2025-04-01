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        SMA hastaları için konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı

        BURSA'daSMA hastaları için pastaneye konulan bağış kumbarasını çalan Ahmet Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:27
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        SMA hastaları için konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı
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        BURSA'daSMA hastaları için pastaneye konulan bağış kumbarasını çalan Ahmet Ö. (42), yakalanıp tutuklandı.

        Yıldırım ilçesindeki bir pastanede SMA hastalarına yardım için konulan bağış kumbarası geçen hafta çalındı. İş yeri sahibi durumu fark edip, polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelinin 45 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Ö. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği, aranan Ahmet Ö.'yü önceki gün yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Hırsızlık' suçundan çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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