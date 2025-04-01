SMA hastaları için konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı

Yıldırım ilçesindeki bir pastanede SMA hastalarına yardım için konulan bağış kumbarası geçen hafta çalındı. İş yeri sahibi durumu fark edip, polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelinin 45 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Ö. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği, aranan Ahmet Ö.'yü önceki gün yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Hırsızlık' suçundan çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

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