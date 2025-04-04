Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki metruk binada uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde metruk binaya baskın düzenledi. Şüpheliler Engin A. ve Zafer A. gözaltına alınırken, binada yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu imalatında materyal ve aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.