Bursaspor- 23 Elazığ FK: 3-1

3'üncü Lig 1'inci Grup 27'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-1 mağlup etti.

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