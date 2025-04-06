Bursaspor- 23 Elazığ FK: 3-1
STAD:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Erdem TanışBURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Furkan Emre Ünver (Dk.
STAD:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Erdem Tanış
BURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Furkan Emre Ünver (Dk.71 Muhammet Demir), Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Dk.79 Tahir Babaoğlu), Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun (Dk.71 Furkan Özyapı), Berkan Mahmut Keskin (Dk.46 Ahmet İlhan Özek), Mücahit Akçay (Dk.61 Hamza Gür)
23 ELAZIĞ FK: Abdulmelik Talha Bayram, Anıl Çıracı, Batuhan Bektaş, Sezer Kahraman, Hüseyin Akın Aydın (Dk.81 Ahmet Yağız Gençtürk), Haktan Yüce (Dk.73 Oğuzhan Turan), Boran Tütünci, Abdullah Yıldızer (Dk.62 Selahattin Yıldırım), Muhammet Mert Dursun (Dk.62 Recep Yurdakul), Eren Taştan, Burak Kaan Sezgin (Dk.73 Mustafa Ocak)
GOLLER: Dk.11 Sedat Cengiz, Dk.78, Dk.83 Muhammet Demir (Bursaspor), Furkan Sakı (Kendi Kalesine) (23 Elazığ FK)
SARI KARTLAR: Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, Furkan Özyapı (Bursaspor), Abdullah Yıldızer, (23 Elazığ FK)
3'üncü Lig 1'inci Grup 27'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-1 mağlup etti.
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