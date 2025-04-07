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        Otomobil önce bariyere ardından kaldırıma çarptı; 1 yaralı

        BURSA'da önce bariyerlere ardından kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:00
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        Otomobil önce bariyere ardından kaldırıma çarptı; 1 yaralı
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        BURSA'da önce bariyerlere ardından kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. O anlar, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Yiğitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 FLF 951 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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