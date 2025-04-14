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        Bursa'da önce kamyonete ardından bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        BURSA'da kamyonete arkadan çarparak savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Mayil, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:29
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        Bursa'da önce kamyonete ardından bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        BURSA’da kamyonete arkadan çarparak savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Mayil, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

        Kaza saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle İzmir istikametine giden Yusuf Mayil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Aykut Almacık yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan motosiklet daha sonra bariyerlere çarparak devrilirken, araçtan düşen Meyil, metrelerce sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yusuf Mayil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Aykut Almacık gözaltına alınırken, Yusuf Mayil’in cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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