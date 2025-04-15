48 yıllık terzi dükkanını, müşterilerinin anı eşyalarıyla 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü

BURSA'da terzi Hamdi Güner (70), 12 yaşındayken Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 58 yılı geride bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü.

Osmangazi ilçesinde terzi dükkanı işleten Hamdi Güner, 12 yaşında Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilikte 58 yılı ardından bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü. Güner, ‘Söz uçar, yazı kalır’ şiarıyla, dükkanının başköşesine koyduğu şeref defterine de müşterilerine birkaç satır yazdırıyor. Anahtarlıktan kaleme kadar her köşesinde çeşit çeşit hatıraların yer aldığı dükkanın çatı katı ise müşteriler için bekleme salonu olarak tasarlamış. Duvarları farklı aksesuar ve eşyalarla donatılmış dükkana elbiselerin provasına gelen müşteriler, kafeyi andıran konseptiyle yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı çatı katında sıralarını bekliyor. Güner, mesleğine duyduğu saygı ve bağlılıkla sadece kumaşlara değil, müşterilerinin ruhuna da dokunduğunu söylüyor.

Terziliğin tarihi nedeniyle peygamber mesleği olarak kabul edildiğini söyleyen Hamdi Güner, “Çok kutsal bir mesleği yapmanın sanatkar olarak onurunu ve gururunu da yaşıyorum. Çünkü insan yaşamındaki önemli bir faktör olan insanoğlu aç yaşayamaz, insanoğlu çıplak gezemez. Örtünmek için giyinmek gerekir, zevk için giyinmek gerekir. İnsanlara elbise giydirmek grubundan biri olmam beni mutlu ediyor. Onun için insanların değişkenlikleri de olabilir. Bundan dolayı biz herkesin giyim tarzına saygılıyız ama ısmarlama dikimde müşterimizin ‘Bu tam bana göre’ diyebilmesi için bizim insanoğlunun anatomik yapısına göre provalı iş yapmamız gerekiyor. O yüzden bizim işlerimiz el işçiliğiyle, göz nuru denilen sanat tarafıyla yapılan meslek grubudur” dedi. 'BABAMA, BENİ TERZİ YANINA ÇIRAK VERMESİ İÇİN YALVARDIM' Mesleğe olan ilgi ve sevgisinin çocukluğunda başladığını, çocukken yolda yürürken gördüğü terzi tabelalarından bile etkilendiğini belirten Güner, “Mesleğimiz, sabır isteyen bir iştir. Ben de o sevdalılardan biri olarak, mesleğine aşık bir insanım. Mesleğimi o kadar çok seviyorum ki rahmetli babacığıma ilkokulu bitirdikten sonra, Türk filmlerindeki gibi ayaklarına diz çöküp, ‘Ne olur babacığım, beni terzinin yanına çırak verir misin?’ diye yalvarmıştım. Bir terzi tabelası gördüğüm zaman bütün vücudum elektrikleniyordu. Öyle bir Allah vergisi olan ve bundan son derece mutluyum” diye konuştu.