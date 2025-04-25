Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Duvarları tuval yapıp şehrin değerlerini resmediyorlar

        BURSA'da, Kültürpark'ın Kuzey Kapısı'ndaki 186 metrelik duvara, 'Burası Bursa' temasıyla şehre ait değerler resmediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvarları tuval yapıp şehrin değerlerini resmediyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da, Kültürpark’ın Kuzey Kapısı’ndaki 186 metrelik duvara, 'Burası Bursa' temasıyla şehre ait değerler resmediliyor. Atatürk Heykeli, Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik'in Bazilikası, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanları, Karagöz ve Hacivat gibi Bursa ile özdeşleşen değerler, 4 ressam ile 5 boya ustası tarafından duvar resmi olarak işleniyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Burası Bursa' temasıyla Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ın kuzey kapısındaki 186 metrelik duvara, şehrin doğal ve tarihi zenginliklerini yansıtan resim çalışması yapılıyor. Yaklaşık 1 ay önce başlanan ve sanatçı Tuba Okat'ın tasarladığı, Atatürk Heykeli, Bursa’nın Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik Gölü'ndeki Tarihi Bazilika, Baba Sultan Türbesi, Eski Karaağaç, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanları, Karagöz ve Hacivat gibi kentle özdeşleşmiş pek çok değerin yer aldığı resimler, 2'si kadın 4 ressam ve 5 boya ustası tarafından 186 metre uzunluğundaki, 900 metrekarelik duvara çiziliyor.

        'VATANDAŞLAR, BU ÇALIŞMADAN MEMNUN'

        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, "Bursa'nın tüm değerlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu duvarda Bursa’yı anlatıyoruz. Zaten çalışmamızın adı da 'Burası Bursa'. İnegöl Oylat Kaplıcaları’ndan Karacabey Longoz Ormanları’na kadar, Bursa’nın gezip görülebilecek hem tarihi hem de kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

        Çalışmanın yaklaşık 1 ay önce başladığını hatırlatan Tanrıöver, "Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’müzden ressam arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma şu anda yaklaşık yüzde 60 ile 70 oranında tamamlandı. 2 ile 3 hafta içinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Çevremizden çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız bu çalışmadan son derece memnun. Bu ve benzeri sanatsal projeleri Bursa’ya kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        'ÇOK DAHA FAZLA İNSANA KISA SÜREDE ULAŞIYOR'

        Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürü Bahriye Bahar ise şube müdürlüğü olarak, kamusal alanlardaki estetik çalışmaların artırıldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Bursa’ya ait doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin ön plana çıkarıldığı, soyut bir duvar çalışması gerçekleştiriyoruz. Kamusal alandaki estetik çalışmaların en önemli özelliği, çok daha fazla insana kısa sürede ulaşması. Kentimizin önemli bir noktasında, ciddi geçiş yoğunluğu olan bir bölgede gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, Bursa’ya ait önemli figürleri duvarımıza taşıdık. Atatürk Heykeli, Bursa’nın tarihi belediye binası, Tayyare Kültür Merkezi, Irgandı Köprüsü, İznik’in Bazilikası, Baba Sultan Türbesi, Eski Karaağaç, Gölyazı, Cumalıkızık, UNESCO alanlarımız, Karagöz ve Hacivat gibi Bursa ile özdeşleşmiş pek çok öğe duvara işlendi. Çalışmanın tasarımı sanatçı Tuba Okat’a ait. Uygulaması ise şube müdürlüğümüzün çalışanları tarafından yapılıyor. 5 kişilik boyama ekibimiz ve 4 ressam arkadaşımız yaklaşık 1 aydır alandaki çalışmalarını sürdürüyor.”

        'İŞİMİZLE BURSAYI GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır ressamlık yaptığını belirten Neslihan Temur, "İşimizle Bursa’mızı güzelleştiriyoruz. Kirli ve bozuk duvarların önce onarımını, ardından resim ve renklendirmesini yapıyoruz. Şimdi de büyük bir projede yer alarak, Kültürpark’ın duvarında çalışıyoruz. Bu duvarda, Bursa’nın doğusundan batısına uzanan tüm tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı bir tasarım var. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. İnşallah halkımız da beğenir” dedi.

        'RESİMLER YAKLAŞIK 5 YIL CANLILIĞINI KORUYABİLİYOR'

        Duvar resminin dayanıklılığını koruması ve renklerin canlı olması için akrilik boyaların kullanıldığını belirten Temur, "Elimize tasarımı alıp önce duvara bakıyoruz, ardından hangi tasarımı nereye yerleştirebileceğimizi belirliyoruz. Göz kararıyla yerleştirdiğimiz şemayı, cetvel ve metre gibi aletlerle ölçeklendirerek çiziyoruz. Kalemle yapılan çizimlerin ardından boyama aşamasına geçiliyor. Bazen detaylara geri dönmek gerekebiliyor. Kullandığımız dış cephe boyaları, güneş, rüzgar ve yağmur gibi hava şartlarına dayanıklı olarak üretiliyor. Yaptığımız resimler hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5 yıl canlılığını koruyabiliyor. Ancak dış etkenlerden korunmuş alanlarda 10 yıl ve daha uzun süre canlı kalan çalışmalarımız da oldu" diye konuştu.

        'BELEDİYENİN İLK KADIN RESSSAMI OLARAK GÖREVE BAŞLADIM'

        Belediyede 10 yıl önce işe başladığını ve ilk kadın ressam olduğunu söyleyen Temur, şöyle konuştu:

        "İşe ilk başladığımda, Büyükşehir Belediyesi’nde resim çalışmaları yeni yeni başlamıştı. İlk kadın ressam olarak göreve ben başladım. İskeleye çıkmam ve boya yapmam vatandaşların dikkatini çekti. Sürekli benimle fotoğraf çektiriyorlardı. Zamanla bu görüntü alışıldık hale geldi. Ardından bir kadın arkadaşım daha başladı, artık halk da kadınların bu tür çalışmalarda yer almasına alıştı. 'Çok iyi gidiyorsunuz' diyerek destek verenler oluyor. Resme ilk başladığım yıl, Botanik Park'ta çalışırken eşim beni resim yaparken gördü ve biz böyle tanışıp evlendik. Şimdi 3 çocuğumuz var. Mutluyuz. Büyük kızımın da resme ilgisi var. Güzel resimler yapıyor, öğretmeni de onu destekliyor. Ben ona yardım etmiyorum, kendi başına çok güzel çiziyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin enerji depolama sistemlerine yatırımcı ilgisi
        Türkiye'nin enerji depolama sistemlerine yatırımcı ilgisi
        Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sahnelendi
        Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sahnelendi
        BBDSO'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri
        BBDSO'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri
        Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası düzenlendi
        Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası düzenlendi
        Bursa'da GastroOrtaokul Kurabiye Yarışması'nda madalyalar sahiplerini buldu
        Bursa'da GastroOrtaokul Kurabiye Yarışması'nda madalyalar sahiplerini buldu
        Bursa'da "Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı" açıldı
        Bursa'da "Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı" açıldı