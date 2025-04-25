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        Kolonya içip fenalaştı, 4 gün sonra öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaşan Enver A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:10
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        Kolonya içip fenalaştı, 4 gün sonra öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da, kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., 4 gün sonra, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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