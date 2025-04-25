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        Bursa'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonuna 4 tutuklama

        BURSA'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:45
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        Bursa'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonuna 4 tutuklama
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        BURSA'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan Salı günü sabah saatlerinde; rapor alan 8 kişi, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8 şüpheliden 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski doktor M.Ç., hastane çalışanı Ş.S. ile Ç.A ve eski çalışan K.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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