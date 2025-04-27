TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
SALON:Tofaş HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım ÇetinTOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, GauzinMERSİN SPOR: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar1'İNCİ PERİYOT: 28-9DEVRE: 44-303'ÜNCÜ PERİYOT: 63-44Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Mersin Spor'u 87-65 mağlup etti.
SALON:Tofaş
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin
MERSİN SPOR: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar
1'İNCİ PERİYOT: 28-9
DEVRE: 44-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-44
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27’nci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Mersin Spor'u 87-65 mağlup etti.
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