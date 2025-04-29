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        Kamyonet otomobile çarptı; 3 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:40
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        Kamyonet otomobile çarptı; 3 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A. (63) yönetimindeki 16 P 0486 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdulselam Y.'nin (29) kullandığı 34 KCM 929 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki İrem Ö. (20) ve kamyonetteki Sultaniye K. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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