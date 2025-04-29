Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk K. (31) idaresindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, tarladan yola çıkan Muhammet K. (33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mine K. (30), Mira K. (3) ve Fetih T. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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