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        Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:00
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        Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk K. (31) idaresindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, tarladan yola çıkan Muhammet K. (33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mine K. (30), Mira K. (3) ve Fetih T. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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