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        Kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:10
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        Kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Erman S. (30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak alt yol ile ana yolu birbirinden ayıran kaldırım ile üstündeki yön tabelasına çarptı. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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