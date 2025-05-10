Kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Erman S. (30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak alt yol ile ana yolu birbirinden ayıran kaldırım ile üstündeki yön tabelasına çarptı. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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