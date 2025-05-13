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        Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hasan Mert Köse (25) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 00:55 Güncelleme: 13.05.2025 - 01:00
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        Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hasan Mert Köse (25) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan Halil Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse idaresindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle kafa kafaya çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mert Köse doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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