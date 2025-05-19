Başıboş köpeklerin çocuğu kovaladığı anlar kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Çocuk koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede sık sık görülen başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Büyük panik yaşayan çocuk, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir apartmanın balkonundan olayı gören kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mahalleli belediyeden başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını istedi.
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