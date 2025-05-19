Başıboş köpeklerin çocuğu kovaladığı anlar kamerada

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede sık sık görülen başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Büyük panik yaşayan çocuk, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir apartmanın balkonundan olayı gören kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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