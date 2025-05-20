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        İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını: İlk müdahaleyi polis ve sağlık görevlileri yaptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 01:04 Güncelleme: 20.05.2025 - 01:10
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        İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını: İlk müdahaleyi polis ve sağlık görevlileri yaptı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi hastanede görevli polis ve sağlık ekipleri yaptı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. 16 AHS 595 plakalı otomobilin motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen hastanede bulunan trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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