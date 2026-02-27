Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesinin cenazesi defnedildi

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in vefat eden annesi Bahtişah Özen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesinin cenazesi defnedildi

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in vefat eden annesi Bahtişah Özen'in cenazesi toprağa verildi.

        Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Bahtişah Özen'in (73) cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

        Burada AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, taziyeleri kabul etti.

        Bahtişah Özen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman ve Osman Mestan, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklan...
        Bursa'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklan...
        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        28 Şubat süreci mağduru başörtülü öğretmenler, yeniden öğrencilerine kavuşm...
        28 Şubat süreci mağduru başörtülü öğretmenler, yeniden öğrencilerine kavuşm...
        Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
        Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
        Yaren leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 15'inci yılında da...
        Yaren leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 15'inci yılında da...
        Kayığa konunca gerçek ortaya çıktı Gelen leylek Nazlı değil, Yaren'miş Adem...
        Kayığa konunca gerçek ortaya çıktı Gelen leylek Nazlı değil, Yaren'miş Adem...