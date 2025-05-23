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        Bursa'da baltayla araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta bağırarak küfreden ardından elindeki balta ile bazı araçlara zarar veren Rüstem P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:45
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        Bursa'da baltayla araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta bağırarak küfreden ardından elindeki balta ile bazı araçlara zarar veren Rüstem P. tutuklandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Rüstem P., eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı. Yüksek sesle küfrederek çevredekileri rahatsız eden Rüstem P., balta ile Koca Macır Sokak'ta bazı araçlara da zarar verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin uyardığı Rüstem P., görevlilere de saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, Rüstem P.'yi bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Elindeki balta alınan şüpheli, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüstem P.'nin yakalanışı ve polisin havaya ateş açtığı anlar, kameraya yansıdı. Rüstem P., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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