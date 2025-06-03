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        Bursa'da kayıkları alabora olan 4 arkadaştan 1'i boğuldu

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 arkadaşın Yalıntaş Göleti'ne açıldığı kayığın alabora olması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 00:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:00
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        Bursa'da kayıkları alabora olan 4 arkadaştan 1'i boğuldu
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 arkadaşın Yalıntaş Göleti’ne açıldığı kayığın alabora olması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. 4 arkadaş, motorlu kayıkla Yalıntaş Göleti’nde gezintiye çıktı. Kayık henüz bilinmeyen nedenle alabora olurken, 4 arkadaş da suya düştü. Suya düşen 4 kişiden S.C., A.O. ve V.K. yüzerek karaya çıkmayı başardı. Kayığın sahibi olduğu öğrenilen Abdülkerim Şahin (35) ise tekneye tutunmaya çalıştı, ancak kayıkla birlikte sulara gömüldü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtulan arkadaş, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaybolan Şahin için arama çalışması başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmalarına Mudanya ilçesinden deniz polisi de destek verdi. Yapılan aramalar sonucu saat 23.30 sıralarında Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin’in cenazesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Bekar olduğu ve oto alım- satım işiyle uğraştığı öğrenilen Şahin’in, memleketi Karadeniz'den geçen aylarda getirdiği kayıkla zaman zaman Yalıntaş Göleti’nde gezintiye çıktığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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