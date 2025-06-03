72 yaşında sahneye çıkan Gülden Karaböcek, 43 yıl önce izdiham yaşanan Londra konserini unutamıyor

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Gülden Karaböcek (72), Bursa'da bir eğlence mekanındaki sahnesinin ardından, DHA mikrofonuna konuştu. 1983 yılında Londra’da verdiği konseri unutamadığını ifade eden sanatçı, “Konser alanına giderken, yolda büyük bir kalabalık vardı. Adeta izdiham yaşanıyordu. Bomba ihbarı olduğunu düşündük. Araçtan inip görevlilere ne olduğunu sorunca bize, 'Türk sanatçının konseri var, o yüzden bu kalabalık' dediler. O günü hiç unutamıyorum” dedi.

Türk halk müziği, arabesk ve fantezi türü eserleriyle tanınan Gülden Karaböcek, Bursa'da bir eğlence mekanında sahne aldı. Menajerliğini kızı Nur Düzgit'in yaptığı sanatçı, sahnede 3 saat kaldı. Unutulmaz şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren sanatçıya, sahneye çağırdığı kızı da eşlik etti. 3 saatlik sahne performansının ardından, DHA mikrofonuna konuşan Karaböcek, Bursa’yı çok sevdiğini ve çok kez sahne aldığını söyledi. Popüler şarkıları değerlendiren ve genç meslektaşlarını desteklediğini söyleyen Karaböcek, “Herkes kendi tarzında, gayretle, güzel emekler ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.