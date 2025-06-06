Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bayram namazını Ulu Camii'nde kıldılar; avlular doldu

        Bursa'da, bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Camii'ye gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 07:11 Güncelleme: 06.06.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bayram namazını Ulu Camii'nde kıldılar; avlular doldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da, bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Camii'ye gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı. Bursa’da bayram namazını kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii’ye akın etti. Bu bayramda da yoğunluk nedeniyle camide adım atacak yer kalmazken, camide yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı
        Bursa'da şehirlerarası otobüslerde 'bayram' denetimi
        Bursa'da şehirlerarası otobüslerde 'bayram' denetimi
        Ala; Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde...
        Ala; Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, mahalleliyi peşinden koşturdu
        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, mahalleliyi peşinden koşturdu