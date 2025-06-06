Bursa'da bayram namazını Ulu Camii'nde kıldılar; avlular doldu

Bursa'da, bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Camii'ye gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı. Bursa’da bayram namazını kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii’ye akın etti. Bu bayramda da yoğunluk nedeniyle camide adım atacak yer kalmazken, camide yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı.