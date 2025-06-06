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        Kaçan kurbanlık boğalardan biri dere yatağında, diğeri trafikte yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiplerinin elinden kaçan iki boğadan biri dere yatağına düşünce, diğeri ise trafikteki araçların arasında takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:40
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        Kaçan kurbanlık boğalardan biri dere yatağında, diğeri trafikte yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk gününde sahiplerinin elinden kaçan iki boğadan biri dere yatağına düşünce, diğeri ise trafikteki araçların arasında takiple yakalandı.

        Akıncılar Mahallesi’nde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, meyve bahçelerinin arasından kaçarak dere yatağına düştü. Olay yerine gelen kurbanlık sahibi, çevredekilerin de yardımıyla boğayı yakalayarak dere yatağından çıkardı.

        Mahmudiye Mahallesi’nde ise yine sahibinin elinden kaçan bir boğa, cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasına daldı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan boğa, sahiplerinin kamyonetle takibi sonucu yakalandı. Boğa, kamyonete bindirilerek kesim yerine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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