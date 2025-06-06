Kaçan kurbanlık boğalardan biri dere yatağında, diğeri trafikte yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk gününde sahiplerinin elinden kaçan iki boğadan biri dere yatağına düşünce, diğeri ise trafikteki araçların arasında takiple yakalandı.

Akıncılar Mahallesi’nde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, meyve bahçelerinin arasından kaçarak dere yatağına düştü. Olay yerine gelen kurbanlık sahibi, çevredekilerin de yardımıyla boğayı yakalayarak dere yatağından çıkardı.

Mahmudiye Mahallesi’nde ise yine sahibinin elinden kaçan bir boğa, cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasına daldı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan boğa, sahiplerinin kamyonetle takibi sonucu yakalandı. Boğa, kamyonete bindirilerek kesim yerine götürüldü.